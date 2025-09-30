奈良市の職員の男が、大麻リキッドを使用したとして再逮捕されました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで再逮捕されたのは、奈良市役所の健康医療部保健衛生課に所属する職員・松本直樹容疑者（２７）です。松本容疑者は奈良県内などで若干量の大麻リキッドを使用した疑いがもたれています。警察によりますと、松本容疑者は今年８月のはじめに、大麻リキッドを所持しているという趣旨の匿名の通報があり、今月１０日に警