政府は30日、同性パートナーの法律上の扱いをめぐり、災害弔慰金の受け取りなど、33の法令について対象に「含まれうる」との見解を示しました。 一方、120の法令では対象外のままとされています。 （三原じゅん子 共生社会担当相） 「同性パートナーが事実上、婚姻関係と同様の事情にあったものに含まれうるとされた法律は、9本増えて全部で33本となった」 政府が示したのは、男女の事実婚