公園で木が倒れ中学生が重傷を負った事故。生徒側の陳情について議会は審査を打ち切りです。おととし３月、神戸市垂水区の公園で遊んでいた当時中学１年の男子生徒が高さ約５ｍの木の下敷きになり、腰の骨を折るなどしました。生徒には今も後遺症があるということです。木は内部が腐食していましたが、神戸市は倒れる以前は目視で点検するのみで、腐食などは調べていませんでした。（生徒の父親）「倒木した木は神戸市が調