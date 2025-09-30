「死刑になるため３人殺した」クロスボウ４人殺傷事件　被告は裁判で「人を殺めることへの抵抗感からクロスボウに切り替えた」「事件を起こしたことに後悔はない」と述べる MBSニュース

兵庫のクロスボウ殺害事件 被告「死刑になるためわざわざ3人殺した」

  • 家族をクロスボウで殺害した罪などに問われている宝塚市の28歳男
  • 9月30日の被告人質問で、家族に対する不満に対処できなくなったと説明
  • 死刑になるには3人以上殺さないといけないと学校で習った」と述べた
