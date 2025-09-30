相次ぐトラブルを受けて、大阪市が特区民泊申請の新規受け付けを停止する方針を発表しました。「特区民泊」は増加するインバウンドに対し宿泊施設の不足を解消するためにできた制度で、国が指定した地域でのみ施設の開業などの規制が緩和されます。大阪市には全国にある特区民泊の９割以上が集中していて、騒音やごみなどの苦情が問題となっています。横山市長をトップとするプロジェクトチームは９月３０日、相次ぐ苦情など