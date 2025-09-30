日本維新の会は「副首都構想」の実現に向け、法案の骨子をまとめました。（日本維新の会・吉村洋文代表）「いざというとき、日本の首都機能をバックアップする副首都をつくる、そのための法案の骨子を本日まとめたいと思います」日本維新の会が９月３０日に発表したのは、「副首都構想」の骨子案です。参議院選挙の公約としても掲げていた「副首都構想」は東京一極集中を是正し、東京とほかの地域との経済格差の解消や、災