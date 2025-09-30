俳優の寺島しのぶ（52）が29日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎役者・尾上眞秀（まほろ／13）と仲良くドリンクを飲むオフショットを披露した。【写真】「おふたり、かわいい〜」仲良く飲み物をすする寺島しのぶ＆長男・眞秀寺島は「銀座で用事があったから、今日じゅん散歩でやっていたフルーツジュースを買いに行った。眞秀はメロン。私は梨。どちらも美味でございました！」とつづり、ほほ笑ましい親子ショットを