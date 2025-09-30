みずほ銀行は30日、契約者の多くが選ぶ変動型の住宅ローン金利を10月から0.25％引き上げると発表した。新規契約者に適用する最優遇金利は0.775％となり、インターネット、店頭とも2015年12月以来の高水準。三菱UFJ銀行など他の国内大手4行は据え置いた。みずほ銀の引き上げは25年4月以来。日銀が1月に決めた利上げを反映し「総合的に判断し、見直した」と説明した。最優遇の変動金利は三菱UFJ銀が0.595％。りそな銀行は0.640