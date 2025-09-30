診療報酬の審査を担う厚生労働省所管の「社会保険診療報酬支払基金」は、風邪や小児のインフルエンザなどに抗菌薬を医師が処方しても、原則として、公的医療保険の適用を認めないとする方針を医療機関に通知した。ほとんどの風邪や、インフルエンザに対して抗菌薬は効果がないため、適正な処方を促すことが目的だ。抗菌薬は、細菌による感染症を治療する医薬品。風邪の多くやインフルエンザは、細菌ではなくウイルスが原因で起