news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「礼拝中に突然…モスクが崩壊100人以上がれきの下に」のニュースについてお伝えします。◇◇◇崩れ落ちた4階建ての建物。床は抜け落ちているようにみえます。29日、インドネシアのイスラム系の学校で、突然、モスクの2階と3階部分が崩壊。当時、モスクの1階では100人以上の学生や教師が祈りをささげる「礼拝」の最中で、多くの学生ががれきの下敷きに…。（現場での呼びかけ