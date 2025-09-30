日本保守党の百田尚樹代表が３０日、国会内で会見し、自民党総裁選（１０月４日投開票）でリードしている小泉進次郎農水相について「関心を持っていない」と突き放した。百田氏は自民党総裁選については、かねて「誰がやっても変わらない」と首のすげ替えでしかないとの見方で、この日も関連の質問が飛んだが、「（候補者の）５人がどんな活動、主張してきたかを知っている。日本で喫緊の問題はまず減税、再エネのストップをか