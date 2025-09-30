山形県内でクマの人身被害や目撃情報が相次いでいる事態を受け、県は30日、ことし7月に出した「クマ出没警報」を再び延長し11月末までとすると発表しました。県によりますと、ことし、県内のクマの目撃件数は9月21日時点で1132件と、記録が残る2003年以降、過去最多を更新し続けています。また、人身被害は9月16日までにあわせて6件発生しています。これを受けて県は、当初、7月3日から8月末までとしていた「クマ出没警報」を1か月