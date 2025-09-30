まるごと一冊「BOYNEXTDOOR」をフィーチャーした、Rolling Stone Japan Collectors Editionが発売決定。初回限定特典付きで11月29日(土)より全国の書店およびネット通販で販売。BOYNEXTDOORが表紙を飾り、撮り下ろし写真と独占インタビューを収録したRolling Stone Japanの特別別冊「Rolling Stone Japan Collectors Edition BOYNEXTDOOR」が、11月29日（土）より発売される。HYBE MUSIC GROUPレーベルである「KOZ ENTERTAINMENT」