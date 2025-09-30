ナ・リーグ西地区4連覇を果たしたドジャースのワイルドカードゲーム（WCG=日本時間10月1日開幕=3回戦制）の相手が同中地区3位のレッズに決まった。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希もようやく危機感…ロッテ時代の逃げ癖、図々しさは通用しないと身に染みた？レギュラーシーズンはド軍が5勝1敗と圧倒しているものの、ポストシーズン（PS）では決して侮れる相手ではない。最速165キロのエース右腕グリーンを筆頭に先発ロー