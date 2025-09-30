文部科学省が公表した小学6年生と中学3年生を対象とする今年度の「全国学力調査」の結果、山形県内の算数と数学の正答率がいずれも全国平均を下回ったことがわかりました。学力調査は、ことし4月に小学6年生と中学3年生を対象に行われ、県内では小学校222校・中学校95校でおよそ1万5100人の小・中学生が参加しました。文部科学省が公表した結果によりますと、小学6年生は理科の正答率が「58％」で全国平均を1ポイント近く上回った