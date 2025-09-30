(客)「すごい安く買えるので、はいすごい助かってます」2024年10月、静岡･三島市で試験的に始まったフードシェアリングサービス「みしまタベスケ」。お店が消費期限が迫った商品や規格外の商品などを値引きして出品し、消費者が専用アプリを使って購入できる仕組みです。実証実験した1年でユーザー数は約4300人に増え、協力店舗は39店舗、そして、約3トンの食品ロス削減につながりました。さらに、取引金