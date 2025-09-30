３０日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性と２人で複数回ラブホテルで面会していた問題で、前橋市が２５日付の人事異動で当該職員と見られる職員を課長職から降格処分したことが明らかになったことを報じた。番組では、小川市長が１０月２日に市議への再説明を行う意向であることも報じた。コメンテーターで出演の元ＳＫＥ４８で