ロンドン序盤、ドル安とともに円高も継続＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル安とともに円高の動きも継続している。円高のきっかけは、東京午後に実施された本邦２年債入札が不調だったことで、債券利回り上昇とともに円が買われている。ロンドン時間に入ってからもドル円、クロス円がともに安値を広げている。ドル円は147.85近辺、ユーロ円は173.70近辺、ポンド円は198.80近辺まで本日の安値を更新。 USD/JPY147.8