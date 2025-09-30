◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が日米通算２００勝をかけて先発登板。大歓声を背にマウンドに向かうと、初回は走者を出しながらも無失点で抑えた。田中将は先頭の岡林に中前打を打たれるも、続く細川を初球で中飛に打ち取った。１死一塁とすると、上林を二ゴロに抑えて２死二塁とし、４番のボスラーを中飛に抑えて得点を許さなかった。２回は遊ゴロ、中飛、空振り三振で三者凡