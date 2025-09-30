◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（３０日・みずほペイペイ）日本ハム・新庄剛志監督が、ソフトバンク戦の試合前メンバー交換時に、パ・リーグ連覇を決めたソフトバンクの小久保監督に、ソフトバンクカラーの黄色の花束を贈呈した。今季、日本ハムとソフトバンクは２強を形成し、後半戦は激しい優勝争いを繰り広げた。新庄監督はＶ逸後、インスタグラムに「悔しくて悔しくて言葉にするのは難しいけど小久保監督素直にお