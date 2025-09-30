news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『気合入れろ』バイクで暴走『川口ドラゴン』22人摘発」のニュースについてお伝えします。◇◇◇警視庁が追跡していたのは、少年らのバイクの集団。信号を無視し、反対車線にまで広がるなどして走っています。少年らは、暴走グループ「川口ドラゴン」のメンバー。警視庁によりますと去年12月、東京・足立区でバイクで暴走行為をしたなどとして、すでに12人が摘発されていて、