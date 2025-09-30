news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ライト片手に青果店を物色『シイタケやブドウを…』」のニュースについてお伝えします。◇◇◇28日の夜、帽子をかぶった不審な男が侵入したのは、福岡市の青果店の倉庫。ライトを片手にあたりを物色。何かを手提げ袋に入れたように見えます。男は7分ほどで倉庫を後にしました。松永悠作 福岡放送「こちらの青果店の倉庫では飲食物が盗まれる被害が相次いでいました。届け出を