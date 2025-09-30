¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈãÈ½¤·¤Æ¤­¤¿ÇÐÍ¥¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¡Ê65¡Ë¤¬¡¢ÊÆÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Çµ¯¤­¤¿ÊÆÊÝ¸±²ñ¼ÒCEO°Å»¦»ö·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ­¼Á¤Î¤â¤Î¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÈà¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÏÉ¬Í×¤À¡£¤¢¤ÎµÄÏÀ¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£10·î3Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ö