石破茂首相は30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。首相在任中、最後の外国訪問となった韓国・釜山での、佳子夫人とのツーショット写真を投稿した。石破首相と佳子夫人は30日午後、政府専用機で釜山入りした。2001年に東京都新宿区のJR新大久保駅で、ホームから転落した日本人を助けようとして電車にはねられ命を落とした韓国人留学生、李秀賢さんの墓を訪れ、夫妻で手を合わせた。石破首相は「2001年、新大久保駅で転落した人を