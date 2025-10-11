YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が公開した動画「【プロが教えるコスパ最強】不動産屋が”東京で一番住みやすい駅”を教えます。」で、宅建士のテラさんが自身の経験に基づいた究極の物件選び術をプレゼン。その独特すぎる哲学と具体的な駅名に、注目が集まっている。プレゼンは「緩い部屋探しは今すぐやめろ」という強烈なメッセージからスタート。不動産業界歴7年、内見件数1000件以上のテラさんは、理想の物件