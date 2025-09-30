平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、10月のラインナップが解禁された。本日9月30日（火）からスタートするのは――・火曜『絶景ダンス』＜出演：宮近海斗（Travis Japan）、本田仁美＆MEI（SAY MY NAME）＞・水曜『蓮見ニシダのヤッカム！』＜MC：蓮見翔（ダウ90000）、ニシダ（ラランド）＞・木曜『○○と永野がい