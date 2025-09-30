■「樹さんにお願いしたんですけれども僕はこの面積しかOKでませんでした」（吉田） 【写真】田中樹と吉田知央の楽しそうなツーショット 舞台『ぼくらの七日間戦争2025』に出演している吉田知央が、主演のSixTONES田中樹との舞台裏ツーショットを公開した。 吉田は、 「そういえば、皆さんが素敵なツーショット沢山載せてるの見ていたから樹さんにお願いしたんですけれども 僕はこの面積しかOKでませんで