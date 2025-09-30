■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月３０日１４８円０６～０８銭（▼０．５０） ０９月２９日１４８円５６～５８銭（▼１．２７） ０９月２６日１４９円８３～８５銭（△１．０２） ０９月２５日１４８円８１～８３銭（△０．７７） ０９月２４日１４８円０４&#