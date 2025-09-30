日銀が３０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円０６～０８銭と前営業日比５０銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円８７～９１銭と同３５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７４３～４５ドルと同０．００１６ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS