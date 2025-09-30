CFexpress Type BメモリーカードとSDメモリーカードに対応した「NX-MFB1SE」 Nextorage株式会社は、CFexpressとSDメモリーカードに両対応したマルチスロットカードリーダーの2機種を発売する。市場想定価格は両機種とも8,990円。 CFexpress Type AメモリーカードとSDメモリーカードに対応した「NX-MFA1SE」 CFexpress（Type BまたはType