RIP SLYMEがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「One」「熱帯夜」の音源が、10月1日0時から配信リリースされることが決定した。 ■話題となったRIP SLYME代表曲の『THE FIRST TAKE』バージョン ストリングスが加わったスペシャルアレンジで披露した「One」、公開後にはYouTube急上昇のMV（JAPAN）にて1位になるなど話題となった「熱帯夜」といったRIP SLYMEの