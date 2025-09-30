9月29日、女優の郄石あかりが主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』がスタートした。ストーリー展開に期待が高まるが、“画面の暗さ”に困惑する視聴者もいるようだ。同作は、明治時代に来日し『怪談』などを執筆した、作家のラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と、その妻として創作活動を支えた小泉セツをモデルに、怪談を愛する夫婦の日常を描いた物語。ヒロインの松野トキ役を郄石、その夫のレフカダ・ヘブ