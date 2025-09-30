ノジマは、10月1日から11月30日の期間中、神奈川県内のノジマ店舗で、省エネ性能の高いエアコン・冷蔵庫と、節水性能の高いドラム式洗濯機を対象に、1台あたり最大10％還元のノジマポイントを付与する「エコかな」キャンペーンを開催する。●1台当たり最大10％還元のノジマポイントを付与今回のキャンペーンでは、期間中、神奈川県内のノジマ店舗（全65店舗）で、対象の省エネ・節水製品を購入した人に、1台あたり最大10％還元