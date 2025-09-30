30日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝147円85銭前後と、午後5時時点に比べ20銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円81銭前後と6銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース