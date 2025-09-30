きょう30日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10〜※関西ローカル）は、数ある有名バラエティーに出演してきた芸能人が相席旅をする「バラエティー席巻相席」を届ける。【動画】汗だくでトレーニングする69歳・ベテラン芸人千鳥も感服「最高です」田園風景を走る明知鉄道に乗って岐阜・中津川市にやって来たのは、お笑いトリオ・コント赤信号のリーダー、渡辺正行（69）。『笑っていいとも！』をはじめ『関口宏の東京フレ