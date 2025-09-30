¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊ¿Æü¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¿¼2¡§55¡Ë10·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤­¤ç¤¦9·î30Æü¤«¤é²ÐÍË¡ØÀä·Ê¥À¥ó¥¹¡Ù¡¢¿åÍË¡ØÏ¡¸«¥Ë¥·¥À¤Î¥ä¥Ã¥«¥à¡ª¡Ù¡¢ÌÚÍË¡Ø¡û¡û¤È±ÊÌî¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥³¥ó¥È¡£¡Ù¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ê¢¨·îÍË¤Ï²áµî¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼´ë²è·æºîÊÔ¤òÊüÁ÷¡Ë¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÎÃæÂç¹¥¤­¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëËÜÅÄ¿ÎÈþ¡õMEI²ÐÍË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¹¥¤­¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬Àä·Ê¤ò