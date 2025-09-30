ÇÐÍ¥¤Î°æ·å¹°·Ã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¡Ê10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË¿¼0¡§24¡Á¿¼0¡§54¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤ÈÂè2ÃÆÍ½¹ðÆ°²è¤¬30Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤³¤ÎÃæ¤«¤éÃ¯¤«¤¬»à¤Ì¡É¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡ÙÁê´Ø¿Þº£ºî¤Ï¡¢¥â¥é¥Ï¥é¡¦ÉÔÇ¥¡¦ºÊ¤«¤é¤ÎDV¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²ÈÄíÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°¦Áþ·à¡£°¦¤ÈÍßË¾¡¢¶¦°ÍÂ¸¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À­¤Ø¤ÈÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¾å