俳優の吉永小百合が、11月27日に写真集『吉永小百合』（世界文化社）を発売する。【写真集】“時を超える美”収めた1冊に世界文化社は、創立80周年記念企画として、吉永の色褪せない珠玉のメモリーと時を超える美しさを収録した、写真集『吉永小百合』を発売。撮影は篠山紀信氏が生前撮りためた、詩情あふれる影像と出演124作品の印象的なスチール写真で構成された、今だからこそ届けたい究極の美をおさめた1冊となっている。