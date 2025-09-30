「JAL123便事故で青山透子が私に不当介入 - 陰謀論を助長させた文化人と政治家、政党を実名告発」と題した最新動画で、元日本航空機長・杉江弘氏が配信した。JAL123便事故をめぐる陰謀論や虚偽情報の拡散、またそれに関わる政治家・出版界・文化人の実態について、実名を挙げて痛烈に批判した。 杉江氏は、「つい先頃、青山透子なる者の名前で、私のYouTubeでJAL123便の動画を削除せよという要求が出版社経由で届いた」と明かし