アサヒビールは、缶ビール「アサヒスーパードライ ドライクリスタル」をフルリニューアルし、2025年9月30日に発売。キレと本格的ビールの飲み応え2023年に発売した、アルコール分3.5％の「ドライクリスタル」がリニューアルして登場。仕込み工程で麦芽などの原料から成分を抽出する条件を調整し、味わいに関わる成分の割合を高めることで、コクのある味わいを実現した。麦芽本来のエキスを増量し、アルコール分3.5％ながら「スーパ