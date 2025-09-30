■全国の1日（水）の天気南の海上に前線が停滞し、上空に寒気が流れ込むでしょう。東日本や北日本を中心に、大気の状態が非常に不安定になりそうです。1日は東日本や北日本で雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。西日本や沖縄は、晴れ間がありますが、急な雨や雷雨の所がありそうです。最低気温は西・東日本で20℃前後、北日本では15℃前後の所が多いでしょう