歌手でタレントの中川翔子さんが30日、自身のXを更新し、双子を出産したことを発表しました。中川さんは自身のXで、生まれたばかりの双子の赤ちゃんを抱っこする写真とともに「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と出産を報告。続けて「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」とコメントしました。さらに、生まれた赤ちゃ