みずほ銀行は３０日、住宅ローンの変動型金利を１０月適用分から０・２５％引き上げると発表した。最も低い最優遇金利は０・７７５％となり、２０１５年１２月以来、約１０年ぶりの水準となる。基準金利は２・８７５％に引き上げる。変動型の基準金利は、企業に短期資金を貸し出す際の金利指標「短期プライムレート（短プラ）」に連動することが多い。日本銀行が１月に政策金利の引き上げ判断をした後、短プラが上昇したことを