東京・国分寺市のガソリンスタンドの跡地で工事中に爆発があり、男性1人がけがをしました。東京消防庁によりますと、30日午後4時ごろ、国分寺市光町にあるガソリンスタンドの跡地で爆発がありました。工事中に地下に埋まっていたガソリンタンクが爆発したとみられていて、近くにいた50代の男性が病院に搬送されました。男性は搬送された際、意識はあったということです。現場はJR国立駅から850メートルほどの住宅もある場所で、付