YouTubeチャンネルで配信された『離乳食、「ごっくん」から「もぐもぐ」はどうトレーニングする？【赤ちゃん】』では、お口と姿勢の専門家・まい先生が、離乳食の“ごっくん”から“もぐもぐ”への発達について熱く語った。動画冒頭で、「体の発達をちゃんと促しましょう」と強調し、赤ちゃんが噛まずに飲み込んでしまうと悩む親たちへ専門家ならではの視点を伝えた。 まい先生