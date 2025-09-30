コメの価格高騰が続く中、通信販売サイトでコメを購入しても商品が届かないといった「コメの偽サイト」に関する相談が多く寄せられているとして、消費者庁が注意を呼び掛けています。コメが安く売られている、こちらのサイト。実は、代金を支払っても商品が届かない「偽サイト」です。コメの価格高騰が続く中、コメをネット通販で購入しても商品が届かないといった相談が全国の消費生活センターに相次いで寄せられています。消費者