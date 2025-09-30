東京・国分寺市のガソリンスタンドの跡地で爆発音とともに火が出て、男性が病院に搬送されました。【映像】現場付近の様子東京消防庁によりますと、現場は国分寺市光町の工事現場で、30日午後4時過ぎに爆発音とともに火が出ました。作業をしていたとみられる男性がけがをして病院に搬送されました。詳しいけがの程度はわかっていませんが、命に別状はないということです。現場はガソリンスタンドの跡地で、埋まっていたガ