X JAPANのYOSHIKIさんが自身のXを更新。去年10月に受けた3度目の首の手術から1年を振り返りました。【写真を見る】【YOSHIKI】3度目の首の手術から1年を振り返る「リハビリも含めて、精神的にも凄く凄く大変な一年間だった」YOSHIKIさんは、「３度目の首の手術から、もうすぐ一年。 リハビリも含めて、精神的にも凄く凄く大変な一年間だった」と投稿。 続けて、「Los Angelesでは、ほぼ毎日医者に通っていた。」と、手術後