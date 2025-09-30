自治体が経営する公立病院事業全体の2024年度の経常収支は、過去最大となる3952億円の赤字だった。赤字になった病院の割合も、83％と過去最大だった。物価高騰や職員給与の引き上げが影響した。総務省が30日発表した。担当者は「非常に厳しい経営状況だ」としている。全国844病院を集計した。赤字額は、これまで最大だった23年度の2099億円の2倍近くとなった。入院患者数が伸びて収益は増えたが、民間の賃金上昇を踏まえた給与