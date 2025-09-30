日航国際線の男性機長＝懲戒解雇＝が8月、乗務前日に飲酒しハワイ発の3便が遅れた問題で、同社は30日、全運航乗務員が社長ら経営側と対話する機会を設けるなど、アルコールに関する意識改革や教育に重点を置いた再発防止策をまとめ、国土交通省に提出した。日航によると、機長は現地時間8月28日のホノルル発中部行きに乗務する前日、ホテルでビールを3本飲んだ。当日の自主検査でアルコール検知が続いたため乗務を取りやめ、3